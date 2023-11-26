"Динамо" впевнено переграло "Рух" і піднялося в топ-6 Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Динамо" – "Рух" – 2:0

Голи: Тимчик, 6, Кабаєв, 44

Столичний гранд оформив швидкий гол. Воротар львів'ян Герета під тиском втратив м'яч і створив момент для Тимчика. Оборонець шансом скористався і точним ударом у ближній кут відкрив рахунок на 6-й хвилині.

У середині тайму ледь не подвоїв перевагу "Динамо" Кабаєв. Після комбінації Шепелєва та Буяльського вінгер спробував закрутити в дальній кут, але м'яч оминув площину воріт. У відповідь "Рух" організував момент для Дідика – після подачі кутового пробив головою повз стійку.

Утім, перед перервою "біло-сині" таки забили вдруге. Цього разу Кабаєв своїм шансом скористався сповна. Він запресингував Підгурського після передачі Герети, відібрав м'яч і класно пробив у дев'ятку – 2:0.

Значно спокійніше минув другий тайм. "Динамо" з огляду на результат повністю контролювало перебіг подій. Підопічні Олександра Шовковського намагалися розіграти зразкові атаки та довести кожен випад до акцентованого удару в напрямку воріт.

Розгромним рахунок міг зробити Шепелєв. В одному з епізодів він отримав м'яч ліворуч у штрафному майданчику та наважився пробити з гострого кута. Утім, поцілив прямісінько в Герету.

Натомість львів'яни бодай розмочити цифри на табло так і не спромоглися. Фактично "Рух" у другій половині так і не створив жодного небезпечного моменту. Голкіпер киян Бущан відверто нудьгував у воротах до фінального свистка.

Завдяки перемозі "Динамо" піднялося на 6-те місце в турнірній таблиці. Кияни набрали 22 очки та мають три матчі в запасі. Натомість "Рух" поки залишився на 5-й сходинці (24 пункти).