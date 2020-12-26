"Динамо" увійшло до ТОП-15 клубів за всю історію УЄФА

Фото: логотип "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

УЄФА представив рейтинг кращих клубів за всю історію існування організації. Київське "Динамо" посіло 11 місце, посівши найвищу позицію серед українських клубів.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Список складено на підставі виступів команд у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів, починаючи з 1955 року.

Київське "Динамо", що займає 11-е місце, має найвищий рейтинг серед команд, які не завойовували головний трофей в клубному футболі і навіть не грали у фіналі.

На 31-й позиції рейтингу знаходиться донецький "Шахтар". "Дніпро" має 176-е місце, "Зоря" - 286-е, "Металіст" - 336-е, а "Таврія" - 346-е.

Кращим клубом в історії УЄФА став "Реал", а в ТОП-3 увійшли "Баварія" і "Барселона".

Рейтинг кращих клубів в історії УЄФА:

1. "Реал" (Іспанія)

2. "Баварія" (Німеччина)

3. "Барселона" (Іспанія)

4. "Манчестер Юнайтед" (Англія)

5. "Ювентус" (Італія)

6. "Мілан" (Італія)

7. "Ліверпуль" (Англія)

8. "Бенфіка" (Португалія)

9. "Порту" (Португалія)

10. "Аякс" (Нідерланди)

11. "Динамо" Київ (Україна)

31. "Шахтар" (Україна)

176. "Дніпро" (Україна)

286. "Зоря" (Україна)

336. "Металіст" (Україна)

346. "Таврія" (Україна)

Нагадаємо, раніше захисник "Динамо" Томаш Кендзьора увійшов у список футболістів, які провели найбільше ігрового часу на полі у 2020 році. Польський футболіст зіграв 3 726 хвилин у всіх офіційних матчах за київський клуб і свою збірну, випередивши форварда "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.