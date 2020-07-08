Динамо - Ворскла: прогноз на финал Кубка Украины

"Динамо" и "Ворскла" сойдутся в решающем матче за один из главных отечественных футбольных трофеев - Кубок Украины. Трансляция начнется в 21:30, а смотреть игру можно на телеканалах "UA:Первый" и "Футбол 1".

8 июля 21:30

Харьков, ОСК "Металлист"

По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу у подопечных Алексея Михайличенко. Так, успех "Динамо" в основное время оценивается коэффициентом 1,30, в то время как "Ворсклы" - 7,50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4,80.

Также аналитики уверены, что матч Кубка Украины получится результативным. Наиболее вероятный счет - 2:0 в пользу "бело-синих".

Настроение команд

"Динамо" проводит провальный сезон, а Кубок - шанс хоть как-то реабилитироваться. Киевская команда в шаге от антирекорда по количеству проигрышей за все время выступлений в чемпионате Украины. Также "бело-синие" реально рискуют оказаться вне Лиги чемпионов.

Для "Ворсклы" это шанс получить в путевку в групповой этап Лиги Европы, которая гарантируется обладателю Кубка Украины. И полтавская команда настроена серьезно бороться за эту возможность. Тренерский штаб Юрия Максимова пожертвовал чемпионатом, отправив на последний матч со «Львовом» молодежный состав.

Путь к финалу

Динамовцы начали свой путь к финалу со стадии 1/8, на которой обыграли донецкий "Шахтер" (2:1), а затем одолев "Александрию" (1:0) и перволиговый "Минай" (2:0). Полтавчане на предыдущих стадиях прошли ковалевский "Колос" :(1:0), черниговскую "Десну" (1:0) и "Мариуполь" (1:1, пенальти - 3:2).

Киевляне являются 11-кратными обладателями почетного трофея (больше побед лишь у "Шахтера" - 13), а футболисты "Ворсклы" поднимали Кубок над головой раз - в 2009 году.