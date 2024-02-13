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"Динамо" внічию закінчило дощовий спаринг із одноклубниками з Тбілісі

Белек, Вівторок 13 лютого 2024 17:48
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"Динамо" внічию закінчило дощовий спаринг із одноклубниками з Тбілісі Фото: Віталій Буяльський відзначитися не зумів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" нульовою нічиєю завершило спаринг із тбіліським "Динамо" на тренувальних зборах у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" Київ – "Динамо" Тбілісі – 0:0

Перед стартовим свистком у Белеку розпочалася справжня злива. Погодні умови вплинули на перебіг подій. Команди неохоче загострювали ситуацію і вимушено відмовилися від грою низом. Як наслідок, на небезпечні моменти довелося чекати півгодини.

На 31-й хвилині Буяльський та Шапаренко організували шанс для Кабаєва. Той у дотик пробив повз стійку. Тбілісці зуміли відповісти під завісу першої половини – Сантіс намагався поцілити в дальній кут, але рикошет від оборонця відправив м'яч на кутовий.

Не надто цікавіше на полі стало після перерви. Важке поле продовжило впливати на швидкості. Хоча в дебюті команди й змарнували по моменту. Тбілісець Гацерідзе з кута воротарського пробив у Нещерета. Натомість низовий удар Ваната просвистів поруч зі стійкою.

А ось наступного гострого епізоду довелося зачекати до 83-ї хвилини. Кияни Діалло та Супряга зіграли в стінку з подальшим ударом українського нападника вище воріт. Зрештою, спаринг завершився безгольовою нічиєю. Наступний контрольний поєдинок "Динамо" проведе 16 лютого проти молдовського "Петрокуба".

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат

До слова, раніше УПЛ оприлюднила графік першого туру після зимової паузи.

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