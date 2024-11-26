"Динамо" – "Вікторія": португалець з аурою невдач розсудить матч Ліги Європи

Матч "Динамо" – "Вікторія" відбудеться 28 листопада в Гамбурзі. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

39-річний рефері з Евори Луїш Годінью буде головним. Він двічі за кар'єру перетинався з вітчизняними командами. Збірна України на початку вересня програла Албанії (1:2) в Лізі націй, а луганська "Зоря" розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) у групі Ліги конференцій 2021/22.

Роль лайнсменів дісталася португальцям Рую Тейшері та Педру Алмейді. Четвертий арбітр – їхній співвітчиник Рікарду Байшінью. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть португальський суддя Тьягу Мартінш і француз Жером Брізар.

"Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Команда Олександра Шовковського зазнала чотирьох поразок на груповому етапі турніру. Спершу "біло-сині" йшли по низхідній, пропускаючи на м'яч менше від римського "Лаціо" (0:3), німецького "Хоффенхайма" (0:2) та "Роми" (0:1).

Однак, у 4-му турі "Динамо" зазнало фіаско в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Дубінчак.

Наразі "Динамо" посідає останнє місце в зведеній турнірній таблиці Ліги Європи. Компанію "біло-синім" склав "Маккабі" з Тель-Авіва, який теж програв усі поєдинки та змушений грати домашні матчі за межами батьківщини.