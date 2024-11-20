"Динамо" відзвітувало про благодійну діяльність за 1000 днів війни

Так, армія регулярно отримує від ФК "Динамо" (Київ) автомобілі (позашляховики, вантажівки), спецтехніку, катер, розвідувальні дрони, системи Старлінк, маскувальні сітки, продукти харчування, питну воду тощо.

У жовтні 2022 року ФК "Динамо" Київ став партнером державної фандрейзингової платформи UNITED24. Вже через місяць після початку повномасштабного вторгнення ФК "Динамо" (Київ) оголосив про проведення серії благодійних матчів під гаслом: "Матч за Мир! Зупинимо Війну!".

Першим матчем цієї серії став поєдинок "Легія" – "Динамо", який пройшов 12 квітня 2022 року. За підсумками цього матчу вдалося зібрати понад 220 тисяч євро, які були передані організаціям, що займаються підтримкою українських біженців.

Загалом за перші п'ять матчів вдалося зібрати понад 700 тисяч євро, які були спрямовані на благодійність.

Всього "Динамо" провело 15 таких матчів, що дозволило закумулювати близько 1,5 млн євро фінансових коштів для підтримки України.

Також клуб направляє багато зусиль та ресурсів на відбудову лікарень, амбулаторій, центрів, дитячих садків. Зокрема, з його допомогою було відбудовано амбулаторію в селі Гурівщина Бучанського району Київської області, відновлено зруйноване відділення Чернігівської міської лікарні №3, де було повністю профінансовано реконструкцію рентген-відділення.

Крім того, фонд виділив 6 млн гривень на відновлення одного з відділень медичного закладу для онкохворих пацієнтів.

Також значною подією стало підписання меморандуму з лікарнею «Охматдит» на фінансування відновлення усього поліклінічного відділення одного з корпусів, яке значно постраждало під час російської атаки 8 липня 2024 року.

Крім того, клуб допоміг у відновленні дитсадка в селі Бишів на Київщині, який був знищений російським авіаударом у березні 2022 року, а також відновив будівлю київської гімназії №154, постраждалу від вибуху ворожого безпілотника.

Окрім допомоги військовим та медичним закладам, клуб приділяє увагу і гуманітарній допомозі. Було відправлено 200 тон води до Херсонської області для людей, що постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Для тимчасових переселенців, які вимушені були залишити свої оселі та переїхати в інші міста, а також для незахищених верств населення було організовано доставку продуктів харчування, засобів особистої гігієни та товарів першої потреби.