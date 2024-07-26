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"Динамо" відпустило учасника Євро-2024 у чемпіонат Іспанії

Фото: Георгій Цітаішвілі (на передньому плані) в лавах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Універсал збірної Грузії Георгій Цітаішвілі змінив київське "Динамо" на іспанську "Гранаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний фланговий виконавець вкотре вирушив в оренду. Новий сезон він розпочне в Сегунді.

Цітаішвілі орендований "Гранадою" на рік. Контракт грузина з "Динамо" чинний до літа 2025-го. Він не захищав кольори столичного гранда після повномасштабного вторгнення РФ до України, а до того встиг зіграти 24 поєдинки за першу команду "біло-синіх".

Натомість Цітаішвілі виступав у чемпіонатах Польщі та Грузії на правах оренди. Він встиг пограти за краківську "Віслу", познаньський "Лех" і батумське "Динамо". Раніше грузин також захищав кольори одеського "Чорноморця" і полтавської "Ворскли".

Інтерес до Цітаішвілі зріс на фоні сенсаційного виступу збірної Грузії на Євро-2024. Сам вихованець київського "Динамо" провів 4 матчі на турнірі. Зокрема, він вийшов в основі на поєдинки проти  Чехії (груповий етап) та Іспанії (1/8 фіналу).

Сезон 2023/24 "Гранада" завершила на дні Ла Ліги. Команда набрала всього 21 очко та вилетіла до Сегунди. Новий змагальний рік нова команда Цітаішвілі розпочне 15 серпня домашнім поєдинком проти "Альбасете".

До слова, раніше "Динамо" знищило белградський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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