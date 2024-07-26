"Динамо" відпустило учасника Євро-2024 у чемпіонат Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

23-річний фланговий виконавець вкотре вирушив в оренду. Новий сезон він розпочне в Сегунді.

Цітаішвілі орендований "Гранадою" на рік. Контракт грузина з "Динамо" чинний до літа 2025-го. Він не захищав кольори столичного гранда після повномасштабного вторгнення РФ до України, а до того встиг зіграти 24 поєдинки за першу команду "біло-синіх".

Натомість Цітаішвілі виступав у чемпіонатах Польщі та Грузії на правах оренди. Він встиг пограти за краківську "Віслу", познаньський "Лех" і батумське "Динамо". Раніше грузин також захищав кольори одеського "Чорноморця" і полтавської "Ворскли".

Інтерес до Цітаішвілі зріс на фоні сенсаційного виступу збірної Грузії на Євро-2024. Сам вихованець київського "Динамо" провів 4 матчі на турнірі. Зокрема, він вийшов в основі на поєдинки проти Чехії (груповий етап) та Іспанії (1/8 фіналу).

Сезон 2023/24 "Гранада" завершила на дні Ла Ліги. Команда набрала всього 21 очко та вилетіла до Сегунди. Новий змагальний рік нова команда Цітаішвілі розпочне 15 серпня домашнім поєдинком проти "Альбасете".