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"Динамо" отпустило участника Евро-2024 в чемпионат Испании

Гранада, Пятница 26 июля 2024 16:56
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"Динамо" отпустило участника Евро-2024 в чемпионат Испании Фото: Георгий Цитаишвили (на переднем плане) в рядах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Универсал сборной Грузии Георгий Цитаишвили сменил киевское "Динамо" на испанскую "Гранаду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний фланговый исполнитель в очередной раз отправился в аренду. Новый сезон он начнет в Сегунде.

Цитаишвили арендован "Гранадой" на год. Контракт грузина с "Динамо" действует до лета 2025-го. Он не защищал цвета столичного гранда после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а до этого успел сыграть 24 поединка за первую команду "бело-синих".

Взамен Цитаишвили выступал в чемпионатах Польши и Грузии на правах аренды. Он успел поиграть за краковскую "Вислу", познаньский "Лех" и батумское "Динамо". Ранее грузин также защищал цвета одесского "Черноморца" и полтавской "Ворсклы".

Интерес к Цитаишвили возрос на фоне сенсационного выступления сборной Грузии на Евро-2024. Сам воспитанник киевского "Динамо" провел 4 матча на турнире. В частности, он вышел в основе на поединки против Чехии (групповой этап) и Испании (1/8 финала).

Сезон 2023/24 "Гранада" завершила на дне Ла Лиги. Команда набрала всего 21 очко и вылетела в Сегунду. Новый соревновательный год новая команда Цитаишвили начнет 15 августа домашним поединком против "Альбасете".

К слову, ранее "Динамо" уничтожило белградский "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов.

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