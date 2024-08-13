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"Динамо" відпустило таланта в європейський чемпіонат

Фото: Антон Царенко виступатиме в Екстраклясі (lechia.pl)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Антон Царенко змінив київське "Динамо" на "Лехію" з польського Гданська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річний українець продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі. Він поповнив колонію співвітчизників у лавах "біло-зелених".

Царенко перейшов до "Лехії" на правах оренди. У портовому місті він проведе мінімум сезон. Уродженець Конотопа дебютував на дорослому рівні ще влітку 2022-го, але пробитися до основної обойми "Динамо" наразі не зумів.

З тих пір Царенко провів 21 матч за "біло-синіх" у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Також він захищав кольори збірних України U-16 та U-19.

Що відомо про "Лехію"

Заснований у 1945 році клуб, новачок польської Екстракляси в сезоні 2024/25. Прізвиська – "біло-зелені", "будівельники", "Гданські леви".

Дворазовий володар Кубка Польщі (1982/83, 2018/19), двічі переможець Суперкубка країни (1983, 2019). Найбільше досягнення в Екстраклясі – 3-тє місце (1956, 2018/19). У найвищому дивізіоні команда загалом провела 31 сезон. Домашні поєдинки проводить на "Арені Гданськ" (41620 місць).

Сестринський клуб львівської "Лехії" – футбольної команди, що існувала в місті Лева в 1903-1939 рр. Кольори колективу в сезоні 2024/25 захищають ще 5 українців – воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко та Сергій Булеца, вінгер Максим Хлань і нападник Богдан В'юнник.

До слова, раніше "Динамо" в гостях здолало "Верес" із голами Шапаренка та Буяльського.

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