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"Динамо" відпустило легіонера в елітний чемпіонат за океаном

Фото: Ерік Рамірес не зміг закріпитися в лавах "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Венесуели Ерік Рамірес вирушив у чергову оренду з київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний латиноамериканець виступатиме в чемпіонаті Аргентини. Минулий рік він провів у колумбійській першості.

Рамірес орендований "Тігре" на 1 рік. Столичний колектив матиме опцію викупу форварда за неназвану суму. До аргентинської Суперліги венесуелець перебрався після Копа Амеріка (2 матчі, 1 гол).

У 2023-2024 рр. Рамірес захищав кольори колумбійського "Атлетіко Насьйоналя". У всіх турнірах нападник провів 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 9 м'ячів. Раніше "Динамо" віддавало латиноамериканця в оренди хіхонському "Спортінгу" та братиславському "Словану".

Рамірес перейшов у "Динамо" влітку 2021-го з чемпіонату Словаччини. Трансфер коштував киянам 1,75 млн євро. З тих пір форвард зіграв лише 20 матчів за "біло-синіх" (4 голи).

 

 

До слова, напередодні "Динамо" знищило белградський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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