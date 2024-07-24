"Динамо" відпустило легіонера в елітний чемпіонат за океаном
Нападник збірної Венесуели Ерік Рамірес вирушив у чергову оренду з київського "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
25-річний латиноамериканець виступатиме в чемпіонаті Аргентини. Минулий рік він провів у колумбійській першості.
Рамірес орендований "Тігре" на 1 рік. Столичний колектив матиме опцію викупу форварда за неназвану суму. До аргентинської Суперліги венесуелець перебрався після Копа Амеріка (2 матчі, 1 гол).
У 2023-2024 рр. Рамірес захищав кольори колумбійського "Атлетіко Насьйоналя". У всіх турнірах нападник провів 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 9 м'ячів. Раніше "Динамо" віддавало латиноамериканця в оренди хіхонському "Спортінгу" та братиславському "Словану".
Рамірес перейшов у "Динамо" влітку 2021-го з чемпіонату Словаччини. Трансфер коштував киянам 1,75 млн євро. З тих пір форвард зіграв лише 20 матчів за "біло-синіх" (4 голи).
Eric Ramírez se convirtió en nuevo jugador del Club Atlético Tigre. El delantero firmó su contrato por un año con nuestra institución. Llega a préstamo desde FC Dinamo de Kiev con cargo y con opción de compra.— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) July 23, 2024
¡Bienvenido a la familia Matadora, Eric! #TigreCorazón pic.twitter.com/5WIuZw6R9x
До слова, напередодні "Динамо" знищило белградський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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