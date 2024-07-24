"Динамо" отпустило легионера в элитный чемпионат за океаном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

25-летний латиноамериканец будет выступать в чемпионате Аргентины. Прошлый год он провел в колумбийском первенстве.

Рамирес арендован "Тигре" на 1 год. У столичного коллектива будет опция выкупа форварда за неназванную сумму. В аргентинскую Суперлигу венесуэлец перебрался после Копа Америка (2 матча, 1 гол).

В 2023-2024 гг. Рамирес защищал цвета колумбийского "Атлетико Насьоналя". Во всех турнирах нападающий провел 45 поединков во всех турнирах, в которых оформил 9 мячей. Ранее "Динамо" отдавало латиноамериканцу в аренды хихонскому "Спортингу" и братиславскому "Словану".

Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021-го из чемпионата Словакии. Трансфер стоил киевлянам 1,75 млн евро. С тех пор форвард сыграл всего 20 матчей за "бело-синих" (4 гола).