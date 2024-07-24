"Динамо" отпустило легионера в элитный чемпионат за океаном
Нападающий сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отправился в очередную аренду из киевского "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
25-летний латиноамериканец будет выступать в чемпионате Аргентины. Прошлый год он провел в колумбийском первенстве.
Рамирес арендован "Тигре" на 1 год. У столичного коллектива будет опция выкупа форварда за неназванную сумму. В аргентинскую Суперлигу венесуэлец перебрался после Копа Америка (2 матча, 1 гол).
В 2023-2024 гг. Рамирес защищал цвета колумбийского "Атлетико Насьоналя". Во всех турнирах нападающий провел 45 поединков во всех турнирах, в которых оформил 9 мячей. Ранее "Динамо" отдавало латиноамериканцу в аренды хихонскому "Спортингу" и братиславскому "Словану".
Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021-го из чемпионата Словакии. Трансфер стоил киевлянам 1,75 млн евро. С тех пор форвард сыграл всего 20 матчей за "бело-синих" (4 гола).
Eric Ramírez es va convertir en nou jugador del Club Atlético Tigre. El delantero firmó el seu contracte per un año con la nostra institució. Arriba a préstec des FC Dinamo de Kiev con cargo y con opción de compra.
¡Bienvenido a la familia Matadora, Eric! #TigreCorazón pic.twitter.com/5WIuZw6R9x — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) 23 July 2024
К слову, накануне "Динамо" уничтожило белградский "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов.
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