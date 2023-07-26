UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" відпустило двох легіонерів із УПЛ

Фото: Жерсон Родрігеш не гратиме за "Динамо" в новому сезоні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" в прийдешньому сезоні не розраховує на півзахисника Джастіна Лонвейка та вінгера Жерсона Родрігеша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" відпустили іноземців, які не горіли бажанням продовжувати виступи в чемпіонаті України в умовах війни. Обидва виконавці покинули Київ мінімум на рік.

Лонвейк орендований бельгійським "Андерлехтом". Договір із брюссельцями передбачатиме опцію викупу нідерландця. Щоправда, контракт хавбека з "Динамо" чинний лише до літа 2024 року. У складі команди Мірчі Луческу Лонвейк провів лише сезон (18 матчів, 1 гол, 1 асист).

Новий клуб підшукав і скандаліст Родрігеш. Він на правах оренди виступатиме за турецький "Сівасспор". Середняк Суперліги стане вже четвертою тимчасовою домівкою люксембуржця з часу переходу в "Динамо" за 2 млн євро в серпні 2019-го.

У лавах вітчизняного гранда Родрігеш провів 53 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Він виграв "золото" УПЛ у сезоні 2020/21, Кубок і два Суперкубка України. Вінгер запам'ятався вибуховим характером і конфліктами з тренерами.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины