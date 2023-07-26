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"Динамо" відпустило двох легіонерів із УПЛ

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Київ, Середа 26 липня 2023 13:53
"Динамо" відпустило двох легіонерів із УПЛ Фото: Жерсон Родрігеш не гратиме за "Динамо" в новому сезоні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" в прийдешньому сезоні не розраховує на півзахисника Джастіна Лонвейка та вінгера Жерсона Родрігеша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" відпустили іноземців, які не горіли бажанням продовжувати виступи в чемпіонаті України в умовах війни. Обидва виконавці покинули Київ мінімум на рік.

Лонвейк орендований бельгійським "Андерлехтом". Договір із брюссельцями передбачатиме опцію викупу нідерландця. Щоправда, контракт хавбека з "Динамо" чинний лише до літа 2024 року. У складі команди Мірчі Луческу Лонвейк провів лише сезон (18 матчів, 1 гол, 1 асист).

Новий клуб підшукав і скандаліст Родрігеш. Він на правах оренди виступатиме за турецький "Сівасспор". Середняк Суперліги стане вже четвертою тимчасовою домівкою люксембуржця з часу переходу в "Динамо" за 2 млн євро в серпні 2019-го.

У лавах вітчизняного гранда Родрігеш провів 53 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Він виграв "золото" УПЛ у сезоні 2020/21, Кубок і два Суперкубка України. Вінгер запам'ятався вибуховим характером і конфліктами з тренерами.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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