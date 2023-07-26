"Динамо" отпустило двух легионеров из УПЛ

Тренерский штаб киевского "Динамо" в грядущем сезоне не рассчитывает на полузащитника Джастина Лонвейка и вингера Жерсона Родригеша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Бело-синие" отпустили иностранцев, не горевших желанием продолжать выступления в чемпионате Украины в условиях войны. Оба исполнителя покинули Киев минимум на год.

Лонвейк арендован бельгийским "Андерлехтом". Контракт с брюссельцами будет предусматривать опцию выкупа нидерландца. Правда, контракт хавбека с "Динамо" действует только до лета 2024 года. В составе команды Мирчи Луческу Лонвейк провел всего сезон (18 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Новый клуб подыскал и скандалист Родригеш. Он на правах аренды будет выступать за турецкий "Сивасспор". Середняк Суперлиги станет уже четвертым временным пристанищем люксембуржца со времени перехода в "Динамо" за 2 млн евро в августе 2019-го.

В рядах отечественного гранда Родригеш провел 53 поединка во всех турнирах, в которых оформил 9 голов и отдал 4 результативных передачи. Он выиграл "золото" УПЛ в сезоне 2020/21, Кубок и два Суперкубка Украины. Вингер запомнился взрывным характером и конфликтами с тренерами.