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"Динамо" отпустило двух легионеров из УПЛ

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Киев, Среда 26 июля 2023 13:53
"Динамо" отпустило двух легионеров из УПЛ Фото: Жерсон Родригеш не будет играть за "Динамо" в новом сезоне (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб киевского "Динамо" в грядущем сезоне не рассчитывает на полузащитника Джастина Лонвейка и вингера Жерсона Родригеша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" отпустили иностранцев, не горевших желанием продолжать выступления в чемпионате Украины в условиях войны. Оба исполнителя покинули Киев минимум на год.

Лонвейк арендован бельгийским "Андерлехтом". Контракт с брюссельцами будет предусматривать опцию выкупа нидерландца. Правда, контракт хавбека с "Динамо" действует только до лета 2024 года. В составе команды Мирчи Луческу Лонвейк провел всего сезон (18 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Новый клуб подыскал и скандалист Родригеш. Он на правах аренды будет выступать за турецкий "Сивасспор". Середняк Суперлиги станет уже четвертым временным пристанищем люксембуржца со времени перехода в "Динамо" за 2 млн евро в августе 2019-го.

В рядах отечественного гранда Родригеш провел 53 поединка во всех турнирах, в которых оформил 9 голов и отдал 4 результативных передачи. Он выиграл "золото" УПЛ в сезоне 2020/21, Кубок и два Суперкубка Украины. Вингер запомнился взрывным характером и конфликтами с тренерами.

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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