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"Динамо" віддало оборонця учаснику єврокубків

Хайфа, Четвер 11 липня 2024 15:27
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"Динамо" віддало оборонця учаснику єврокубків Фото: Олександр Сирота – вихованець "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Центрбек Олександр Сирота змінив київське "Динамо" на "Маккабі" з Хайфи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний оборонець перебрався до Прем'єр-ліги Ізраїлю. Там він проведе мінімум сезон. "Маккабі" також змагатиметься в Лізі конференцій.

"Зелені" орендували Сироту на рік. Договір зі столичним грандом передбачатиме опцію викупу центрбека. Оренда українця нібито коштувала "Маккабі" 500 тисяч євро.

Місцева преса припускала, що ізраїльський гранд намагатиметься натуралізувати Сироту завдяки єврейському корінню футболіста. Якщо оборонець матиме паспорт Ізраїлю, то перестане вважатися легіонером у місцевому чемпіонаті. Раніше він провів 2 поєдинки в складі збірної України.

Сирота дебютував за "Динамо" на дорослому рівні в сезоні 2019/20. З тих пір він провів за столичний гранд 85 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. У колекції трофеїв оборонця золота медаль УПЛ, 2 Кубка та Суперкубок України.

До слова, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Падерборном" у контрольному поєдинку.

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Динамо Чемпіонат України Маккабі УПЛ
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