"Динамо" на вершині світу, "Шахтар" у топ-10: гранди УПЛ серед лідерів влиття молоді

"Біло-сині" найбільше довіряють власним кадрам серед 60-ти провідних ліг світу. До категорії вихованців зараховують футболістів, які у віці 15-21 років провели в клубній системі бодай три.

У нинішньому сезоні 18 вихованців "Динамо" отримали 82,8% ігрового часу. За цим показником кияни значно випереджають білоруський "Мінськ" (71,5%) та "Атлетік" із Більбао (68,9%). Доповнили топ-5 колумбійський "Енвігадо" (67,8%) та полтавська "Ворскла" (61,1%).

До першої десятки команд потрапив і донецький "Шахтар". Вихованці "гірників" у сезоні 2023/24 отримали 55,8% ігрового часу (15 футболістів). Середній вік "продукту" клубної академії – 25 років.

Якщо звузити рейтинг до представників провідних п'яти ліг Європи, то безумовним лідером стане Іспанія. У топ-10 класифікації буде відразу 7 тамтешніх клубів – "Атлетік", "Реал Сосьєдад", мадридський "Реал", "Осасуна", "Валенсія", "Барселона" та "Лас-Пальмас".