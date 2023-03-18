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"Динамо" вдома програло "Зорі" битву за топ-трійку УПЛ

Фото: "Зоря" завдала домашньої поразки "Динамо" (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною поразкою київського "Динамо" завершився центральний матч 18-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Динамо" – "Зоря" – 0:1

Гол: Герреро, 83

Довго претенденти на медалі в столиці не запрягали. Зі стартових хвилин кияни та луганці намагалися відповідати атакою на кожен випад один одного. Утім, до справді небезпечних моментів, ударів зокрема, справа в першому таймі не доходила.

Після безадресних передач в останній третині поля і навісів у нікуди лише на 42-й хвилині в напрямку воріт вдалося організувати удар "Зорі. Це екс-"динамівець" Антюх опинився на вигідній позиції та пробив над поперечиною.

"Динамо" відповіло вже на старті другої половини. Ось Сидорчук наважився на удар із середньої дистанції – м'яч просвистів поруч зі стійкою. А згодом пильність Сапутіна пострілом у площину воріт перевірив Ванат. Луганці ж занесли в актив удари того ж Антюха та Русина зі сейвами Нещерета.

У середині тайму команди обмінялися напівнагодами. Антюх не зміг поцілити в кут із межах штрафного майданчика, а Лонвейк пробив вище воріт після кутового. А на 83-й хвилині "Зоря" таки відкрила рахунок. Це Хлань прострілив із правого флангу крізь частокіл оборонців, і Герреро холоднокровно переграв Нещерета – 0:1.

Фінальний штурм "Динамо" не вдався. Команда Мірчі Луческу зазнала п'ятої поразки в нинішньому сезоні. Тепер кияни залишаться на 4-й сходинці Прем'єр-ліги, а відставання від "Зорі" зросло до чотирьох пунктів.

До слова, раніше "Ворскла" розписала нічию з "Металістом 1925" на домашній арені.

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