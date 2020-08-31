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"Динамо" стартует в Лиге чемпионов матчем против голландского клуба

Автор: Вера Олейник

Это будет первый матч киевлян в еврокубках под руководством Луческу

Киевское "Динамо" начинает борьбу в Лиге чемпионов сезона 2020/21 с третьего квалификационного раунда. По итогам жеребьевки этой стадии, соперником команды Мирчи Луческу стал голландский АЗ.

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Также путем жеребьевки (чей шар вытянули первым) был определен хозяев поединка. Киевляне примут соперника дома.

Отметим, в новом сезоне матчи квалификации не предусматривают ответных игр. Противостояние третьего раунда отбора будет состоять из одной встречи и победитель сразу выходит в плей-офф раунд, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде.

В случае неудачи на любой стадии команда автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября без зрителей на трибунах.

Напомним, предыдущий сезон еврокубков ушел в марте на вынужденную паузу из-за распространения во всем мире коронавирусной инфекции. Поэтому новый сезон стартует позже обычного.

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