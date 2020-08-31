"Динамо" стартует в Лиге чемпионов матчем против голландского клуба

Киевское "Динамо" начинает борьбу в Лиге чемпионов сезона 2020/21 с третьего квалификационного раунда. По итогам жеребьевки этой стадии, соперником команды Мирчи Луческу стал голландский АЗ.

Также путем жеребьевки (чей шар вытянули первым) был определен хозяев поединка. Киевляне примут соперника дома.

Отметим, в новом сезоне матчи квалификации не предусматривают ответных игр. Противостояние третьего раунда отбора будет состоять из одной встречи и победитель сразу выходит в плей-офф раунд, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде.

В случае неудачи на любой стадии команда автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября без зрителей на трибунах.

Напомним, предыдущий сезон еврокубков ушел в марте на вынужденную паузу из-за распространения во всем мире коронавирусной инфекции. Поэтому новый сезон стартует позже обычного.