"Динамо" уступило "Ворскле" и может потерять единоличное лидерство в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги уступило дома полтавской "Ворскле" - 1:2. Победа позволила полтавчанам вернуться на третье место, а вот киевляне после поражения могут единоличное лидерство в турнирной таблице потерять.

Киевляне с первых минут взяли игру под контроль, по долгу разыгрывая мяч на чужой половине поля. Правда, остроты у ворот Ризныка было не так и много. Единственный острый момент возник в середине тайма, когда Де Пена оказался первым на подборе и хлестко пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в штангу.

"Ворскла" пыталась действовать на контратаках и в одном из таких моментов на 33-й минуте Рангел заработал опасный штрафной на правом фланге. Тилль навесил на линию вратарской, где тот же Рангел выиграл головой у Забарного и переправил мяч в сетку - 1:0. Во время празднования гола бразильский легионер подбежал к угловому флажку, который находился вблизи сектора с фанатами "Динамо", откуда были слышны обезьяньи крики. Такое поведение явно не красит киевских болельщиков.

Во второй половине киевляне стали действовать более остро впереди. Особенно помог выход на поле джокера нынешнего сезона - Гармаша. Сперва он на 60-й минуте отлично скинул под удар Цыганкову, но тот с линии штрафной немного не попал в створ. А спустя пару минут уже сам головой пробивал после заброса с фланга, но выручил Ризнык.

А далее киевляне практически сами привезли себе пенальти. Степанюк подхватил мяч после неудачного выноса мяча из штрафной хозяев, но на его пути стал Сидорчук, в которого игрок "Ворсклы" и врезался. Все это было в штрафной. Сперва рефери момент упустил, но после просмотра VAR таки указал на "точку" - на повторе видно, что капитан "Динамо" сделал небольшое движение в сторону игрока "Ворсклы", при этом в мяч не сыграв. Пенальти четко реализовал Тилль, удвоив преимущество полтавчан на 73-й минуте - 2:0.

В конце матча киевляне кинули практически все силы в атаку, но смогли отыграть лишь один мяч - уже в компенсированное время отметился Витиньо - 1:2.

В итоге победа "Ворсклы", которая как минимум до завтра возвращается на третье место в турнирной таблице. А вот киевляне после поражения могут потерять единоличное лидерство, если завтра "Шахтер" добудет победу в матче с "Колосом".