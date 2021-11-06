"Динамо" поступилося "Ворсклі" і може втратити одноосібне лідерство в УПЛ

Кияни з перших хвилин взяли гру під контроль, за обов'язком розігруючи м'яч на чужій половині поля. Правда, гостроти біля воріт Ризника було не так і багато. Єдиний гострий момент виник в середині тайму, коли Де Пена виявився першим на підборі і хлестко пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч влучив у штангу.

"Ворскла" намагалася діяти на контратаках і в одному з таких моментів на 33-й хвилині Рангел заробив небезпечний штрафний на правому фланзі. Тілль навісив на лінію воротарського, де той же Рангел виграв головою у Забарного і переправив м'яч у сітку - 1:0. Під час святкування голу бразильський легіонер підбіг до кутового прапорця, який знаходився поблизу сектора з фанатами "Динамо", звідки були чутні мавпячі крики. Така поведінка явно не прикрашає київських уболівальників.

У другій половині кияни стали діяти більш гостро попереду. Особливо допоміг вихід на поле джокера нинішнього сезону - Гармаша. Спершу він на 60-й хвилині відмінно скинув під удар Циганкову, але той з лінії штрафного майданчика трохи не влучив у площину. А через пару хвилин вже сам головою пробивав після закидання з флангу, але виручив Різник.

А далі кияни практично самі привезли собі пенальті. Степанюк підхопив м'яч після невдалого виносу м'яча зі штрафного майданчика господарів, але на його шляху став Сидорчук, в якого гравець "Ворскли" і врізався. Все це було в штрафному майданчику. Спершу рефері момент упустив, але після перегляду VAR таки вказав на "точку" - на повторі видно, що капітан "Динамо" зробив невеликий рух у бік гравця "Ворскли", при цьому в м'яч не зігравши. Пенальті чітко реалізував Тілль, подвоївши перевагу полтавців на 73-й хвилині - 2:0.

Наприкінці матчу кияни кинули практично всі сили в атаку, але змогли відіграти лише один м'яч - вже в компенсований час відзначився Вітіньо - 1:2.

У підсумку перемога "Ворскли", яка як мінімум до завтра повертається на третє місце в турнірній таблиці. А ось кияни після поразки можуть втратити одноосібне лідерство, якщо завтра "Шахтар" здобуде перемогу в матчі з "Колосом".