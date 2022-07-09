"Динамо" удержало победу над "Люцерном" в контрольном матче
Очередной спарринг киевского "Динамо" на тренировочном сборе завершился победой над швейцарским "Люцерном" (2:1).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Контрольный поединок
"Люцерн" – "Динамо" – 1:2
Голы: Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пенальти), Вербич, 24
"Бело-синие" долго не запрягали и забили дважды в стартовые полчаса. Сначала Цыганков уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол голкипера против Беседина. Вскоре Вербич выскочил один на один с Мюллером после разрезного паса Попова с центра поля и уверенно реализовал свой момент.
До перерыва "Люцерн" упустил несколько возможностей сравнять счет. Но Бущан своевременным выходом из ворот ликвидировал выпад Фридека. Далее украинский вратарь парировал удар Ардаиса в упор. А под занавес тайма Дорн пробил с лета после флангового прострела – мимо ворот.
Во второй половине больше возможностей и полумоментов создал "Люцерн". На старте Бущан парировал выстрел с линии штрафной, а затем отразил еще один удар в упор – в этот раз от Соргича. За "Динамо" мог забить Караваев, но его выстрел после скидки Буяльский кипер перевел на угловой.
На 81-й минуте Нещерет ошибся с передачей под прессингом соперников, швейцарцы разыграли комбинацию, на финише которой Эмини пробил в левый верхний угол – 1:2. С этим счетом команды и завершили спарринг.
"Динамо": Бущан (Нещерет, 76) – Кендзера (Караваев, 72), Забарный (Боль, 80), Попов (Сирота, 76), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 80), Шапаренко (Шепелев, 72) – Цыганков (Антюх, 80), Буяльский, Вербич (Ванат, 72) – Беседин (Гармаш, 80)
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