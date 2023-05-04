"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Столичний гранд продовжить боротьбу за нагороди Прем'єр-ліги в травні. "Динамівцям" необхідно перемагати в усіх матчах і сподіватися на промахи конкурентів.

Розпочнуть кияни з протистояння з "Ворсклою" у Полтаві 4 травня. Цього ж тижня на "біло-синіх" чекатиме ще один виїзний поєдинок – проти "Кривбаса" в Кривому Розі (8 травня). Додому "Динамо" повернеться в 26-му турі УПЛ, коли зустрінеться з одеським "Чорноморцем" (13 травня).

Далі підопічні Мірчі Луческу, якого тимчасово біля керма команди змінив Олександр Шовковський, знову матимуть подвійний виїзд. 20 травня кияни гратимуть проти "Олександрії", а 24 травня проекзаменують "Колос" із Ковалівки. Закриватиме місяць "Динамо" домашнім матчем проти рівненського "Вереса" (27 травня).

Повний перелік матчів "Динамо" в травні:

"Ворскла" – "Динамо", 4 травня

"Кривбас" – "Динамо", 8 травня

"Динамо" – "Чорноморець", 13 травня

"Олександрія" – "Динамо", 20 травня

"Колос" – "Динамо", 24 травня

"Динамо" – "Верес", 27 травня

Наразі "Динамо" йде на 4-й сходинці в Прем'єр-лізі. Київська команда набрала 44 очки. Відставання від третьої "Зорі" становить 8 пунктів, але "біло-сині" провели на поєдинок менше.