"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда
Останній місяць весни стане насиченим для київського "Динамо". У графіку команди – 6 поєдинків чемпіонату України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Столичний гранд продовжить боротьбу за нагороди Прем'єр-ліги в травні. "Динамівцям" необхідно перемагати в усіх матчах і сподіватися на промахи конкурентів.
Розпочнуть кияни з протистояння з "Ворсклою" у Полтаві 4 травня. Цього ж тижня на "біло-синіх" чекатиме ще один виїзний поєдинок – проти "Кривбаса" в Кривому Розі (8 травня). Додому "Динамо" повернеться в 26-му турі УПЛ, коли зустрінеться з одеським "Чорноморцем" (13 травня).
Далі підопічні Мірчі Луческу, якого тимчасово біля керма команди змінив Олександр Шовковський, знову матимуть подвійний виїзд. 20 травня кияни гратимуть проти "Олександрії", а 24 травня проекзаменують "Колос" із Ковалівки. Закриватиме місяць "Динамо" домашнім матчем проти рівненського "Вереса" (27 травня).
Повний перелік матчів "Динамо" в травні:
- "Ворскла" – "Динамо", 4 травня
- "Кривбас" – "Динамо", 8 травня
- "Динамо" – "Чорноморець", 13 травня
- "Олександрія" – "Динамо", 20 травня
- "Колос" – "Динамо", 24 травня
- "Динамо" – "Верес", 27 травня
Наразі "Динамо" йде на 4-й сходинці в Прем'єр-лізі. Київська команда набрала 44 очки. Відставання від третьої "Зорі" становить 8 пунктів, але "біло-сині" провели на поєдинок менше.
До слова, напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" із голом-фантомом закарпатців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.