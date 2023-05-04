ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" в мае: полное расписание матчей украинского гранда

Новина українською →
Киев, Четверг 04 мая 2023 11:58
"Динамо" в мае: полное расписание матчей украинского гранда Фото: "Бело-синие" попытаются запрыгнуть в тройку призеров УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Последний месяц весны станет насыщенным для киевского "Динамо". В графике команды – 6 поединков чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Столичный гранд продолжит борьбу за награды Премьер-лиги в мае. "Динамовцам" необходимо побеждать во всех матчах и надеяться на осечки конкурентов.

Начнут киевляне с противостояния с "Ворсклой" в Полтаве 4 мая. На этой же неделе "бело-синих" ждет еще один выездной поединок – против "Кривбасса" в Кривом Роге (8 мая). Домой "Динамо" вернется в 26-м туре УПЛ, когда встретится с одесским "Черноморцем" (13 мая).

Далее у подопечных Мирчи Луческу, которого временно у руля команды сменил Александр Шовковский, снова будет двойной выезд. 20 мая киевляне сыграют против "Александрии", а 24 мая проэкзаменуют "Колос" из Ковалевки. Закрывать месяц "Динамо" домашним матчем против ровненского "Вереса" (27 мая).

Полный перечень матчей "Динамо" в мае:

  • "Ворскла" – "Динамо", 4 мая
  • "Кривбасс" – "Динамо", 8 мая
  • "Динамо" – "Черноморец", 13 мая
  • "Александрия" – "Динамо", 20 мая
  • "Колос" – "Динамо", 24 мая
  • "Динамо" – "Верес", 27 мая

&quot;Динамо&quot; в мае: полное расписание матчей украинского гранда


В данный момент "Динамо" идет на 4-й строчке в Премьер-лиге. Киевская команда набрала 44 очка. Отставание от третьей "Зари" составляет 8 пунктов, но "бело-синие" провели на поединок меньше.

К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Минаем" с голом-фантомом закарпатцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных