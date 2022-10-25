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"Динамо" транзитом через Кишинів вирушило на матч Ліги Європи

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Ларнака, Вівторок 25 жовтня 2022 14:09
"Динамо" транзитом через Кишинів вирушило на матч Ліги Європи Фото: "Динамо" на Кіпрі влаштує лише перемога (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Маршрут довгої подорожі київського "Динамо" на Кіпр проліг через сусідню Молдову. Звідти вітчизняний гранд вилетить до Ларнаки на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" вирушили на матч із АЕКом за маршрутом Київ-Кишинів-Ларнака. Єврокубковий поєдинок запланований на 27 жовтня.

Підготовка "динамівців" до двобою стартувала в понеділок. Основа команди провела тренування на базі у Віті-Литовській. Після обіду "Динамо" вирушило автобусом до Кишинева, витративши на дорогу 9 годин. Після вечері кияни отримали час на відпочинок після тривалого переїзду.

У вівторок підопічні Мірчі Луческу провели тренування на базі одного з місцевих клубів, а в другій половині дня вилетять на Кіпр. В обоймі "Динамо" 22 виконавці. Лазарет "біло-синіх" поповнив оборонець Дубінчак.

Перелік гравців "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи:

Воротарі: Нещерет, Ігнатенко, Авраменко

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Перріс, Діалло

Нападники: Ванат, Бєсєдін

&quot;Динамо&quot; транзитом через Кишинів вирушило на матч Ліги Європи

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться у четвер на арені "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45. Лише перемога збереже киянам шанси на євровесну.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Селтіка" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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