"Динамо" транзитом через Кишинев отправилось на матч Лиги Европы
Маршрут долгого путешествия киевского "Динамо" на Кипр пролег через соседнюю Молдову. Оттуда отечественный гранд вылетит в Ларнаку на поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Бело-синие" отправились на матч с АЕКом по маршруту Киев-Кишинев-Ларнака. Еврокубковый поединок намечен на 27 октября.
Подготовка "динамовцев" к поединку стартовала в понедельник. Основа команды провела тренировку на базе в Вите-Литовской. После обеда "Динамо" отправилось автобусом в Кишинев, потратив на дорогу 9 часов. После ужина киевляне получили время для отдыха после длительного переезда.
Во вторник подопечные Мирчи Луческу провели тренировку на базе одного из местных клубов, а во второй половине дня вылетят на Кипр. В обойме "Динамо" 22 исполнителя. Лазарет "бело-синих" пополнил защитник Дубинчак.
Список игроков "Динамо" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы:
Вратари: Нещерет, Игнатенко, Авраменко
Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера
Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Караваев, Буяльский, Перрис, Диалло
Нападающие: Ванат, Беседин
Матч АЕК Ларнака – "Динамо" состоится в четверг на арене "Георгиос Карапатакис". Старт встречи назначен на 19:45. Только победа сохранит киевлянам шансы на евровесну.
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Селтика" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.
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