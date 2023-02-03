"Динамо" и Фонд братьев Суркисов отправили очередной груз для ВСУ

"Сегодняшний гуманитарный груз - один из эпизодов большого процесса. Каждый в этой войне находит свое место и чем помочь, чтобы приближать нашу Победу. Сегодня мы выискиваем те потребности, которые актуальны для наших военных - раньше это были санитарно-гигиенические средства, мука, продукты. питание, а сегодня отправляем сухие суповые наборы. И эти две фуры - часть потока гуманитарной помощи, которую сегодня организует Фонд братьев Суркис", – сообщил первый вице-президент клуба Виталий Сивков.