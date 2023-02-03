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"Динамо" и Фонд братьев Суркисов отправили очередной груз для ВСУ

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Пятница 03 февраля 2023 21:18
"Динамо" и Фонд братьев Суркисов отправили очередной груз для ВСУ Фото: "Динамо" и Фонд братьев Суркисов отправили очередной груз для ВСУ (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" (Киев) вместе с Фондом братьев Суркисов отправили очередной груз с гуманитарной помощью для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

"Сегодняшний гуманитарный груз - один из эпизодов большого процесса. Каждый в этой войне находит свое место и чем помочь, чтобы приближать нашу Победу. Сегодня мы выискиваем те потребности, которые актуальны для наших военных - раньше это были санитарно-гигиенические средства, мука, продукты. питание, а сегодня отправляем сухие суповые наборы. И эти две фуры - часть потока гуманитарной помощи, которую сегодня организует Фонд братьев Суркис", – сообщил первый вице-президент клуба Виталий Сивков.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2022 года фонд позаботился о приобретении, доставке и распределении более 100 тонн гуманитарного груза для незащищенных слоев населения. На сегодняшний день общий объем оказанной гуманитарной помощи составляет более 5000 тонн.

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