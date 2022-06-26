"Динамо" свело вничью спарринг с "Ивердоном"

Контрольный поединок

"Ивердон" – "Динамо" – 1:1

Голы: Бейер, 71 – Яцык, 14

Состав "Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тымчик, 46; Малыш, 83), Боль (Дячук, 65), Биловар (Бурда, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцык (Андриевский, 46) , Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский (Царенко, 65), Цитаишвили (В. Волошин, 46), Антюх (Н. Волошин, 46) – Беседин (Ванат, 46)



"Бело-синие", несмотря на экспериментальный состав, долго не запрягали. Повести в счете удалось уже на 14-й минуте. Это юный Александр Яцык прорвался левым флангом, сместился в штрафную и роскошно уложил под дальнюю стойку.

Столичный гранд обязан был развивать свой успех. Однако Антюх, Дубинчак, Буяльский, Гармаш и другие свои моменты упустили. Как следствие, сработало давнее правило "не забиваешь ты...".

На 71-й минуте Бейер выскочил на свидание с Бойко и уверенно реализовал выход с глазу на глаз с кипером посла провала обороны. "Динамовцы" пытались добавить и дожать соперника. Но единицы на табло уже другими цифрами не сменились.

Свой следующий спарринг "Динамо" тоже проведет в Швейцарии. 29 июня "бело-синие" встретятся с "Лозанной".