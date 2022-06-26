UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" свело вничью спарринг с "Ивердоном"

Фото: Только что Александр Яцык открыл счет во встрече (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Первый контрольный матч киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Швейцарии завершился ничьей с местным "Ивердоном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Ивердон" – "Динамо" – 1:1

Голы: Бейер, 71 – Яцык, 14

Состав "Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тымчик, 46; Малыш, 83), Боль (Дячук, 65), Биловар (Бурда, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцык (Андриевский, 46) , Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский (Царенко, 65), Цитаишвили (В. Волошин, 46), Антюх (Н. Волошин, 46) – Беседин (Ванат, 46)


"Бело-синие", несмотря на экспериментальный состав, долго не запрягали. Повести в счете удалось уже на 14-й минуте. Это юный Александр Яцык прорвался левым флангом, сместился в штрафную и роскошно уложил под дальнюю стойку.

Столичный гранд обязан был развивать свой успех. Однако Антюх, Дубинчак, Буяльский, Гармаш и другие свои моменты упустили. Как следствие, сработало давнее правило "не забиваешь ты...".

На 71-й минуте Бейер выскочил на свидание с Бойко и уверенно реализовал выход с глазу на глаз с кипером посла провала обороны. "Динамовцы" пытались добавить и дожать соперника. Но единицы на табло уже другими цифрами не сменились.

Свой следующий спарринг "Динамо" тоже проведет в Швейцарии. 29 июня "бело-синие" встретятся с "Лозанной".

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо