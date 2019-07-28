"Динамо" догнало "Шахтер" по количеству побед в Суперкубке Украины

Киевское "Динамо" обыграло действующего чемпиона и обладателя Кубка страны донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины 2019 года. Поединок на стадионе "Черноморец" в Одессе завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт в компенсированное к первому тайму - отличился Алан Патрик. Вице-чемпионт уступал в счете вплоть до 80 минуты, когда Никита Бурда отличился ударом головой. Спустя три минуты Денис Гармаш вывел киевлян вперед.

Таким образом, "бело-синие" сравнялись с "горняками" по количеству побед в Суперкубке Украины - по 8 трофеев на счету каждой команды.

Также этот трофей позволил киевлянам догнать "Шахтер" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у клубов по 34 трофея.

Отметим, Луиш Каштру проиграл в дебютном матче на посту главного тренера "горняков".