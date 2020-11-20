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"Динамо" не сможет рассчитывать на 15 футболистов в ближайшем матче

Автор: Вера Олейник

Киевское "Динамо" в выездном матче 10 тура УПЛ против "Ингульца" не сможет рассчитывать на 15 футболистов. Команду Мирчи Луческу подкосили травмы и коронавирус.

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О кадровой ситуации в команде сообщается на сайте "бело-синих".

К получившим повреждения Никите Бурде, Александру Тымчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин, который перенес операцию на ключице, и Томаш Кендзера, получивший травму голеностопа в матче сборной Польши.

По причине позитивных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов, Александр Андриевский.

Поединок "Ингулец" - "Динамо" должен состояться в субботу, 21 ноября, в 14:00.

Напомним, матч 10 тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Зарей" не состоится из-за выявленных случаев коронавируса в составе донецкого клуба.

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