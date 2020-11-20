"Динамо" не зможе розраховувати на 15 футболістів у найближчому матчі

Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Київське "Динамо" у виїзному матчі 10 туру УПЛ проти "Інгульця" не зможе розраховувати на 15 футболістів. Команду Мірчі Луческу підкосили травми та коронавірус.

Про кадрову ситуацію у команді повідомляється на сайті "біло-синіх".

До зазнавших пошкодження Микити Бурди, Олександра Тимчика, Володимира Костевича додалися Назарій Русин, який переніс операцію на ключиці, і Томаш Кендзьора, який отримав травму гомілкостопа у матчі збірної Польщі.

Унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновлювального періоду після перенесеного коронавірусу для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Лєднєв, Артем Шабанов, Олександр Андрієвський.

Поєдинок "Інгулець" - "Динамо" повинен відбутися в суботу, 21 листопада, о 14:00.

Нагадаємо, матч 10 туру чемпіонату України між "Олімпіком" і "Зорею" не відбудеться через виявлені випадки коронавірусу в складі донецького клубу.