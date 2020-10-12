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"Динамо" и "Шахтер" сыграют в Лиге чемпионов против испанских команд без болельщиков

Автор: Вера Олейник

Матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием испанских команд пройдут без болельщиков из-за запрета властей страны. Таким образом, украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" сыграют соответственно против "Реала" и "Барселоны" при пустых трибунах.

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Об этом пишет издание Marca.

Правительство Испании обратилось в письме к главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщило, что исключает возможность открытия стадионов для широкой публики.

Напомним, ранее УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков в еврокубках и на матчах сборных. Трибуны разрешено заполнять на 30% от общей вместимости стадионов.

Однако проведение игр со зрителями возможно с учетом одобрения местных властей, а также с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.

Министерство здравоохранения Украины и власти Киева разрешили допустить болельщиков на матчи при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил.

Первым за время карантина в Украине матчем сборной со зрителями стал поединок 3 тура Лиги наций УЕФА против Германии.

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