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Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    28.07.2019 - 17:57
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)

Специалисты считают "горняков" фаворитами в поединке за Суперкубок-2019

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" традиционно начнут новый сезон с матча за Суперкубок Украины. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

28 июля 21:00
Одесса, стадион "Черноморец"

 

Букмекеры в этом матче предпочитают "Шахтеру". Коэффициент на победу "горняков" - 2,10. На то, что "Динамо" в борьбе за трофей - 3,30. Ничья оценивается 3,70.

Напомним, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

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