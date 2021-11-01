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"Динамо" и "Шахтер" без потерь и разгром от "Зари": результаты 13-го тура УПЛ

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Понедельник 01 ноября 2021 21:24
"Динамо" и "Шахтер" без потерь и разгром от "Зари": результаты 13-го тура УПЛ Фото: гол Николая Шапаренко помог "Динамо" выиграть у "Мариуполя" и сохранить первое место в УПЛ (fcdynamo.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня матчами "Днепр-1" - "Минай" и "Ворскла" - "Черноморец" завершился 13-й тур украинской Премьер-лиги. Изменений среди лидеров не произошло.

Подробнее о результатах тура - в материале РБК-Украина.

Лидер УПЛ киевское "Динамо" достаточно уверенно по игре переиграло "Мариуполь" (3:2), однако старт и концовка матча были нервными. После матча наставник киевлян Мирча Луческу выразил недовольство действиями своих подопечных.

"Очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в матче на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы. Вместо того, чтобы забивать и контролировать ход игры, они расслабились, играли как хотели, каждый тянул одеяло на себя, каждый хотел забить. Получилась нервная концовка", - отметил коуч "бело-синих".

А вот "Шахтер" в доминирующей форме деклассировал некогда грозную "Десну" (4:1). Даже пропущенный гол "горняки" пропустили после собственной массированной атаки.

Также порадовала своих болельщиков "Заря", которая уничтожила "Металлист-1925" 6:1. К слову, в позапрошлом туре как раз луганчане уступили с таким же счетом "Шахтеру". Победа позволила лугачанам выйти на третье место после осечки полтавской "Ворсклы", которая сыграла в безголевую ничью с "Черноморцем" (0:0).

Что касается аутсайдеров, то здесь ситуация также не изменилась. "Мариуполь" - последний, "Черноморец" и "Минай" немного выше.

Все результаты тура:

"Мариуполь" - "Динамо" 2:3

Мишньов, 4 (п), Клименко, 90+2 - Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29

"Шахтер" - "Десна" 4:1

Соломон, 8, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 - Безбородько, 23

"Ингулец" - "Верес" 0:0

"Колос" - "Львов" 0:1

Романчук, 83

"Рух" - "Александрия" 0:0

Удаление у "Руха": Кузык, 90+3

"Металлист-1925" - "Заря" 1:6

Ременюк, 6 - Аллахяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фримпонг, 77, Алибеков, 90+2

Удаление у "Металлиста-1925": Шершень, 65

"Днепр-1" - "Минай" 4:0

Гуцуляк, 9, Довбык, 14, Пихаленок, 30, Русин, 89

"Ворскла" - "Черноморец" 0:0

&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; без потерь и разгром от &quot;Зари&quot;: результаты 13-го тура УПЛ

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