"Динамо" и "Шахтер" без потерь и разгром от "Зари": результаты 13-го тура УПЛ
Сегодня матчами "Днепр-1" - "Минай" и "Ворскла" - "Черноморец" завершился 13-й тур украинской Премьер-лиги. Изменений среди лидеров не произошло.
Подробнее о результатах тура - в материале РБК-Украина.
Лидер УПЛ киевское "Динамо" достаточно уверенно по игре переиграло "Мариуполь" (3:2), однако старт и концовка матча были нервными. После матча наставник киевлян Мирча Луческу выразил недовольство действиями своих подопечных.
"Очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в матче на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы. Вместо того, чтобы забивать и контролировать ход игры, они расслабились, играли как хотели, каждый тянул одеяло на себя, каждый хотел забить. Получилась нервная концовка", - отметил коуч "бело-синих".
А вот "Шахтер" в доминирующей форме деклассировал некогда грозную "Десну" (4:1). Даже пропущенный гол "горняки" пропустили после собственной массированной атаки.
Также порадовала своих болельщиков "Заря", которая уничтожила "Металлист-1925" 6:1. К слову, в позапрошлом туре как раз луганчане уступили с таким же счетом "Шахтеру". Победа позволила лугачанам выйти на третье место после осечки полтавской "Ворсклы", которая сыграла в безголевую ничью с "Черноморцем" (0:0).
Что касается аутсайдеров, то здесь ситуация также не изменилась. "Мариуполь" - последний, "Черноморец" и "Минай" немного выше.
Все результаты тура:
"Мариуполь" - "Динамо" 2:3
Мишньов, 4 (п), Клименко, 90+2 - Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29
"Шахтер" - "Десна" 4:1
Соломон, 8, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 - Безбородько, 23
"Ингулец" - "Верес" 0:0
"Колос" - "Львов" 0:1
Романчук, 83
"Рух" - "Александрия" 0:0
Удаление у "Руха": Кузык, 90+3
"Металлист-1925" - "Заря" 1:6
Ременюк, 6 - Аллахяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фримпонг, 77, Алибеков, 90+2
Удаление у "Металлиста-1925": Шершень, 65
"Днепр-1" - "Минай" 4:0
Гуцуляк, 9, Довбык, 14, Пихаленок, 30, Русин, 89
"Ворскла" - "Черноморец" 0:0