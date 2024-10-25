"Динамо" – "Шахтар": лідери киян пропустять Класичне

Матч відбудеться у неділю, 27 жовтня. Наставнику киян Олександру Шовковському доведеться шукати заміну Андрію Ярмоленку та Олександру Піхальонку.

"Ані Ярмоленко, ані Піхальонок, я думаю, не будуть грати з "Шахтарем". Тому що мало відновитись після травм, треба ще набрати певні кондиції, щоб вийти на футбольне поле, а часу дуже мало", – сказав Шовковський на прес-конференції після гри Ліги Європи з італійською "Ромою".

У Піхальонка на початку жовтня діагностували пошкодження камбаловидного м'язу. "Динамо" повідомило, що для реабілітації хавбека знадобиться три тижні. Ярмоленко через рецидив травми чотириголового м'яза стегна пропустив матч проти "Хоффенхайма" в Лізі Європи (3 жовтня), але вже за три дні взяв участь у поєдинку чемпіонату України з "Кривбасом". Після цього в півзахисника стався черговий рецидив.

Ярмоленко та Піхальонок – не всі втрати киян напередодні Класичного. У лазареті команди перебувають також Володимир Шепелєв та Браян Себальйос.

Матч "Динамо" – "Шахтар": що відомо

Команди зіграють перший очний поєдинок сезону 27 жовтня в Києві на стадіоні "Динамо". Початок зустрічі – о 18:00.

У минулому чемпіонаті "гірники" перемогли в обох дербі з однаковим рахунком – 1:0. Попередній матч двох команд у травні достроково приніс команді Маріно Пушіча чемпіонський титул. Єдиний гол тоді забив Георгій Судаков з пенальті.

Кияни востаннє перемагали принципового суперника у квітні 2021 року (1:0). Відтоді "Шахтар" здобув у класичних дербі чотири перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.

У поточному чемпіонаті УПЛ "Динамо" після десяти турів очолює турнірну таблицю. Кияни мають 25 очок і випереджають найближчого переслідувача – "Олександрію" – на два пункти.

"Шахтар" з 19-ма балами йде на четвертому місці. Чемпіони на два очка відстають від третьої команди – "Полісся".