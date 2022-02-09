"Динамо" в серии пенальти одолело "Депортиво" и прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала

"Депортиво" U-19 – "Динамо" U-19 – 2:2 (пенальти – 2:3)

Голы: Нахера, 4, Лопес, 26 – Царенко, 7, Яцык, 75

Обе команды долго не запрягали. Уже на 4-й минуте испанцы небанально разыграли угловой, и Марио Нахера без лишних преград замкнул дальнюю штангу.

"Динамовцы", однако, быстро пришли в себя. Буквально три минуты спустя атака киевлян завершилась стандартом. После навеса с угла поля Дячук пробил в штангу, но на добивании вовремя сыграл Антон Царенко – 1:1!

Открытый футбол продолжился до середины тайма. Однако постепенно "Депортиво" прибрал инициативу к собственным ногам. Какое-то время украинцам везло. Но на 26-й минуте подвел голкипер.

Денис Игнатенко в простой ситуации получил пас назад от защитника. Но вместо осторожной игры на ближнего партнера замешкался и в самый ответственный момент позволил Рубену Лопесу в подкате протолкнуть мяч в сетку.

Как знать, как бы развивались события дальше, если бы герой "Депортиво" через десять минут не стал антигероем. В простой ситуации Лопес получил оказавшийся вторым "горчичник" и ушел отдыхать досрочно.

"Динамо" воспряло духом и создало два момента еще до перерыва. Диалло пробил над крестовиной со штрафного, а дальний удар Яцыка стал добычей вратаря. Но со стартом второй половины "Депортиво" снова взял игру под свой контроль.

Даже вдесятерем испанцы создавали возможности и нагнетали ситуацию у ворот "Динамо". Тем более неожиданным стал второй гол украинской команды.

После неудачных попыток Вивчаренко и Близниченко за дело взялся капитан "Динамо" U-19. На 75-й минуте Александр Яцык решился на удар метров с 25-ти, и мяч по красивой траекторией полетел прямиком в девятку!

Равный счет окрылил юных "динамовцев". Вот Попов упустил выход на свидание с кипером. Дальше Близниченко завершил сольный проход ударом, а Яцык еще раз пробил со средней дистанции – Суарес в воротах в обоих случаях был начеку.

Пришлось бить послематчевые пенальти. Там полностью за свою ошибку реабилитировался Игнатенко, парировав два удара "Депортиво". Еще один испанец – Родригес – пробил в перекладину. "Динамо" реализовало три попытки из четырех и ворвалось в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.