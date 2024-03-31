"Динамо" розтрощило "Ворсклу" на виїзді: матч УПЛ тривав чотири години

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Ворскла" – "Динамо" – 1:5

Голи: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пенальті), 77, Ярмоленко, 78

Столичний гранд заволодів ініціативою з перших хвилин. Щоправда, до справді небезпечних моментів справа дійшла в середині тайму. Це Волошин перевірив пильність Ісенка пострілом у дев'ятку – сейв кіпера. У відповідь Феліпе з льоту пробив над воротами після кутового.

А на 30-й хвилині "динамівці" повели в рахунку. Сирота з власної половини закинув м'яч до чужого штрафного на Ваната. Форвард утік від двох оборонців, обіграв воротаря та відправив м'яч у порожні ворота полтавців.

"Ворскла" спробувала відразу ж відповісти. Нагода випала доволі швидко. Крупський праворуч прийняв діагональ і прострілив у центр під удар Кане – малієць в два дотики пробив у лівий кут, але Тимчик заблокував постріл африканця. А далі матч майже на 2 години перервала повітряна тривога.

Така тривала вимушена пауза пішла на користь "Динамо". Кілька атак киян полоскотали нерви вболівальників "біло-зелених", а в доданий арбітром до першого тайму час м'яч вдруге побував у воротах полтавців. Волошин транзитом через Феліпе віддав передачу Бражку, який прийняв м'яч і пробив точнісінько в кут.

Остаточно всі запитання щодо переможця поєдинку "динамівці" зняли на старті другої половини. Толі збив Ваната у власному штрафному – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Шапаренко та пробив під стійку без шансів для Ісенка, зробивши рахунок розгромним.

Подальші хвилини перетворилися на формальність. Утім, "Динамо" згодом забило ще двічі. Спершу Шапаренко перекинув м'яч над Ісенком після прориву Волошина. А в наступній атаці Ярмоленко після передачі Бражка елегантно переграв голкіпера "Ворскли" – 0:5.

Полтавці спромоглися на гол престижу. Господарям поля вдалася контратака під завісу зустрічі. Корнієнко прорвався лівим флангом і прострілив під удар, а Ковталюк влучним пострілом розмочив рахунок. На більше "Ворскла" не спромоглася.