"Динамо" розписало нічию з "Янг Бойз" у третьому спарингу літа

Контрольний матч

"Динамо" – "Янг Бойз" – 3:3

Голи: Дубінчак, 9, Беніто, 23, Лустенбергер, 90 (автогол) – Мешак, 19, Нсаме, 37 (пенальті), Лакомий, 66

Український гранд активно розпочав матч, тож швидкий гол не став сюрпризом. Успіхом увінчалася затяжна атака на 9-й хвилині. Ярмоленко кинув Тимчика в прорив правим флангом, той дійшов до лінії поля і прострілив, а Дубінчак із центру штрафного відправив м'яч у сітку.

"Бджоли" отямилися доволі швидко. Ось Нсаме головою замкнув навіс із кутового, але Бущан потягнув небезпечний удар. А на 19-й хвилині Мешак розхитав Дячука, увірвався до карної зони "Динамо" та пробив голкіпера.

Утім, за якихось чотири хвилини "біло-сині" знову опинилися попереду. І знову до гола долучився Ярмоленко. Він п'ятою віддав на дальню стійку, Беніто підхопив м'яч і з другої спроби переправив сферу за лінію воріт.

Вдруге відігратися "Янг Бойз" пощастило перед перервою. Це Тимчик рукою заблокував удар Еліа – пенальті. До позначки підійшов Нсаме та точним пострілом по центру зрівняв рахунок.

Швейцарський столичний колектив продовжив нагнітати ситуацію біля воріт "Динамо". Ось Малувуну скористався нагодою пробити та змусив Бущана попотіти над діагональним ударом. На старті другої половини Ганвуля після провалу центру оборони вискочив віч-на-віч із кіпером, але не реалізував момент.

А вперше вийти вперед "Янг Бойз" зумів на 66-й хвилині. Це Лакомий отримав час для прийняття рішення на вході в штрафний та нагодою скористався. Більярдний постріл у дальній кут Бущан відбити не зміг.

Під завісу зустрічі команди обмінялися змарнованими нагодами. Лєднєв не скористався моментом після класної передачі Дубінчака з глибини. У відповідь Ганвуля пробив з-за меж штрафного – повз ворота. А на останній хвилини кияни вирвали нічию: Діалло прорвався на лівому краю і прострілив уздовж воріт, а капітан "Янг Бойз" Лустенбергер зрізав у власні ворота – 3:3 у підсумку.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Беніто