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"Динамо" розписало нічию з польським середняком: врятувались лише з пенальті

Белек, Понеділок 13 січня 2025 15:58
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"Динамо" розписало нічию з польським середняком: врятувались лише з пенальті Фото: Кияни проведуть в Туреччині ще один спаринг (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Віце-чемпіони України зустрілись с польським "Відзевом" у черговому контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Контрольний матч

"Динамо" – "Відзев" – 1:1

Гол: Ванат, 88 (пенальті) -- Соболь, 41

Спаринг-партнером "Динамо" у третій контрольній грі став польський "Відзев" з Лодзі. Колись грізний клуб, який сорок з гаком років тому навіть грав у півфіналі Кубка чемпіонів, зараз переживає не найкращі часи. У минулому чемпіонаті Польщі фінішував на 14-му місці (з 18-ти команд). У поточному національному турнірі йде 9-м.

Враховуючи, що лише вчора "біло-сині" грали з набагато більш серйозним опонентом – румунським ФКСБ, логічно було припустити, що цього разу Олександр Шовковський знову вдасться до експериментів.

На старт поєдинку кияни вийшли в такому складі: Моргун – Дубінчак, Біловар, Слюбик, Караваєв – Іщенко, Піхальонок, Рубчинський, Брагару, Ярмоленко – Герреро.

Відзначимо першу появу на полі Андрія Ярмоленка, який довго не грав через травму. А також вихід у старті Богдана Слюбика, який перебуває на перегляді.

Кияни з самого початку заволоділи ініціативою та контролювали гру. На 20-й хвилині біля воріт поляків виник небезпечний момент. Рубчинський знайшов у штрафному Піхальонка та відпасував на нього. Але півзахисник сам загнав себе в гострий кут, звідки атакувати було вже незручно.

Після 30-ти хвилин тренерський штаб "Динамо" зробив перші заміни: замість Біловара на поле вийшов ще один футболіст, якого переглядають – південноафриканець Окон. А іншого легіонера – Герреро змінив у нападі Пономаренко.

Поляки потроху освоїлись на полі і під тиском киян стали організовувати контратаки. Одна з них завершилась голом. На 41-й хвилині відзначився форвард "Відзева" Соболь, який виграв боротьбу в Слюбика.

Динамівці кинулись відіграватись. Провели наприкінці тайму масовану атаку. Але на перерву пішли у статусі наздоганяючих – 0:1.

У перерві Бущан у воротах змінив Моргуна, а Герич вийшов замість Ярмоленка. Саме Герич мав непогану нагоду зрівняти рахунок, проте не зумів замкнути постріл. Гра набула рівного характеру, але динамівці діяли гостріше.

60-та хвилина – традиційний час замін від Шовковського. На поле вийшли: Дячук, Михавко, Вівчаренко, Тимчик, Михайленко, Саленко, Шапаренко, Кабаєв, Волошин та Ванат.

"Динамо" повернуло собі домінування. На 70-й хвилині дивом не забив Ванат. Кияни продовжували контролювати гру, але в атаці діяли статично, без достатнього руху.

А на 88-й хвилині динамівці отримали право на пенальті. Під час атаки м'яч влучив у руку захиснику польського клубу. Враховуючи, що на зборах кияни не забивали з точки двічі, це ще був зовсім не гол. Втім, Ванат повторювати "подвиги" Шапаренка та Буяльського не став і спокійно переграв воротаря.

"Динамо" у січні: що відомо

У киян на зборах у Туреччині запланований ще один спаринг - з болгарським ЦСКА (16 січня). Завершать перший місяць року "біло-сині" двома поєдинками заключних турів основного етапу Ліги Європи. Зіграють на виїзді проти турецького "Галатасарая" (21 січня) та номінально домашній матч у Гамбурзі проти латвійського РФШ (30 січня). Зазначимо, що "Динамо" вже втратило шанси на продовження боротьби в турнірі.

Раніше Довбик забив 10-й гол та врятував "Рому" від поразки в Серії А.

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