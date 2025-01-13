"Динамо" расписало ничью с польским середняком: спаслись только с пенальти

Вице-чемпионы Украины встретились с польским "Видзевом" в очередном контрольном матче на сборах в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба .

Контрольный матч

"Динамо" - "Видзев" - 1:1

Гол: Ванат, 88 (пенальти) - Соболь, 41

Спарринг-партнером "Динамо" в третьей контрольной игре стал польский "Видзев" из Лодзи. Когда-то грозный клуб, который сорок с лишним лет назад даже играл в полуфинале Кубка чемпионов, сейчас переживает не лучшие времена. В прошлом чемпионате Польши финишировал на 14-м месте (из 18-ти команд). В текущем национальном турнире идет 9-м.

Учитывая, что лишь вчера "бело-синие" играли с гораздо более серьезным оппонентом - румынским ФКСБ, логично было предположить, что на этот раз Александр Шовковский снова прибегнет к экспериментам.

На старт поединка киевляне вышли в таком составе: Моргун - Дубинчак, Биловар, Слюбик, Караваев - Ищенко, Пихаленок, Рубчинский, Брагару, Ярмоленко - Герреро.

Отметим первое появление на поле Андрея Ярмоленко, который долго не играл из-за травмы. А также выход в старте Богдана Слюбика, который находится на просмотре.

Киевляне с самого начала завладели инициативой и контролировали игру. На 20-й минуте у ворот поляков возник опасный момент. Рубчинский нашел в штрафной Пихаленка и отпасовал на него. Но полузащитник сам загнал себя в острый угол, откуда атаковать было уже неудобно.

После 30-ти минут тренерский штаб "Динамо" сделал первые замены: вместо Биловара на поле вышел еще один футболист, которого просматривают - южноафриканец Окон. А другого легионера - Герреро сменил в нападении Пономаренко.

Поляки понемногу освоились на поле и под давлением киевлян стали организовывать контратаки. Одна из них завершилась голом. На 41-й минуте отличился форвард "Видзева" Соболь, который выиграл борьбу у Слюбика.

Динамовцы бросились отыгрываться. Провели в конце тайма массированную атаку. Но на перерыв ушли в статусе догоняющих - 0:1.

В перерыве Бущан в воротах сменил Моргуна, а Герич вышел вместо Ярмоленко. Именно Герич имел неплохую возможность сравнять счет, однако не сумел замкнуть прострел. Игра приобрела равный характер, но динамовцы действовали острее.

60-я минута - традиционное время замен от Шовковского. На поле вышли: Дячук, Михавко, Вивчаренко, Тымчик, Михайленко, Саленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин и Ванат.

"Динамо" вернуло себе доминирование. На 70-й минуте чудом не забил Ванат. Киевляне продолжали контролировать игру, но в атаке действовали статично, без достаточного движения.

А на 88-й минуте динамовцы получили право на пенальти. Во время атаки мяч попал в руку защитнику польского клуба. Учитывая, что на сборах киевляне не забивали с точки дважды, это еще был совсем не гол. Впрочем, Ванат повторять "подвиги" Шапаренко и Буяльского не стал и спокойно переиграл вратаря.

"Динамо" в январе: что известно

У киевлян на сборах в Турции запланирован еще один спарринг - с болгарским ЦСКА (16 января). Завершат первый месяц года "бело-синие" двумя поединками заключительных туров основного этапа Лиги Европы. Сыграют на выезде против турецкого "Галатасарая" (21 января) и номинально домашний матч в Гамбурге против латвийского РФШ (30 января). Отметим, что "Динамо" уже потеряло шансы на продолжение борьбы в турнире.