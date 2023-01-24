"Динамо" розгромно програло перший спаринг зими

Контрольний матч

"Динамо" – "Рапід" – 0:4

Голи: Забарний, 13 (автогол), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюльнер, 80

На старті зустрічі "біло-сині" володіли територіальною ініціативою. Кияни навіть створили дві напівнагоди, але ударам Сидорчука та Лонвейка бракувало точності. Зате фактично перша атака віденців завершилася голом.

На 13-й хвилині випад "Рапіда" правим флангом завершився прострілом Штрунца в центр штрафного майданчика, де Забарний, намагаючись перервати передачу, зрізав м'яч у власні ворота. Гол дезорієнтував "Динамо" – у команди Мірчі Луческу геть нічого не клеїлося попереду. Натомість австрійський гранд забив удруге на 32-й, коли Бургшталлер після провалу центру оборони розстріляв Нещерета.

Лише після другого пропущеного м'яча "біло-сині" отямилися. До перерви столичний колектив мінімум двічі встиг загострити ситуацію біля воріт "Рапіда". Спершу Попов після передачі Вівчаренка не влучив у ворота. А згодом постріл Ваната в ближній кут парирував кіпер.

Та продовження після перерви не сталося. Оновлене кадрово "Динамо" швидко пропустило третій м'яч. Австрійці цікаво розіграли стандарт, м'яч виклали на лінію карної зони для Бургшталлера, який потужним ударом зняв павутину з верхнього кута воріт киян.

Слабкі потуги "динамівців" забити бодай гол престижу успіхом не увінчались. Зате "Рапід" оформив і четвертий м'яч. На 80-й хвилині Кнасмюльнер прямим ударом зі штрафного з невеликим рикошетом від стінки залишив поза справами голкіпера "біло-синіх" – 0:4 у підсумку.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко – Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Кабаєв, Гармаш – Ванат