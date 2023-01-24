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"Динамо" разгромно проиграло первый спарринг зимы

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Анталья, Вторник 24 января 2023 17:53
"Динамо" разгромно проиграло первый спарринг зимы Фото: "Динамовцы" на тренировочных сборах в Турции (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Поражением с крупным счетом завершился первый для киевского "Динамо" контрольный матч на турецком сборе. Обидчиком отечественного гранда стал венский "Рапид".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Рапид" – 0:4

Голы: Забарный, 13 (автогол), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюлльнер, 80

На старте встречи "бело-синие" владели территориальной инициативой. Киевляне даже создали две полувозможности, но ударам Сидорчука и Лонвейка не хватило точности. Зато практически первая атака венцев завершилась голом.

На 13-й минуте выпад "Рапида" правым флангом завершился прострелом Штрунца в центр штрафной, где Забарный, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота. Гол дезориентировал "Динамо" – у команды Мирчи Луческу ничего не клеилось впереди. Зато австрийский гранд забил во второй раз на 32-й, когда Бургшталлер после провала центра обороны расстрелял Нещерета.

Лишь после второго пропущенного мяча "бело-синие" пришли в себя. До перерыва столичный коллектив минимум дважды успел обострить ситуацию у ворот "Рапида". Сначала Попов после передачи Овчаренко не попал в ворота. А потом выстрел Ваната в ближний угол парировал кипер.

Но продолжение после перерыва не произошло. Обновленное кадрово "Динамо" быстро пропустило третий мяч. Австрийцы интересно разыграли стандарт, мяч выложили на линию штрафной зоны для Бургшталлера, который мощным ударом снял паутину с верхнего угла ворот киевлян.

Слабые потуги "динамовцев" забить хотя бы гол престижа успехом не увенчались. Зато "Рапид" оформил и четвертый мяч. На 80-й минуте Кнасмюлльнер прямым ударом со штрафного с небольшим рикошетом от стенки оставил не у дел голкипера "бело-синих" – 0:4 в итоге.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Вивчаренко – Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Кабаев, Гармаш – Ванат

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