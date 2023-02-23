"Динамо" розгромило середняка чемпіонату Латвії у спарингу в Антальї

Контрольний матч

"Динамо" – "Ауда" – 3:0

Голи: Кабаєв, 54, Караваєв, 56, Ванат, 66

У першій половині стартової 45-хвилинки суперники обмінялися моментами. "Динамівець" Андрієвський пробив поруч зі стійкою після скидки Ваната. Натомість Карамоко після відбору на підступах до штрафного майданчика пробив у руки Нещерету.

Головні події розгорнулися на полі після перерви. "Динамо" влаштувало ударний відрізок, відзначившись тричі до 66-ї хвилини. Старт розгрому поклав Кабаєв, якого класною передачею на оперативний простір вивів Волошин.

Далі Гармаш у межах карної зони вчасно відкинув Караваєву, а той потужним більярдним пострілом відправив м'яч у дальній кут. Третім відзначився Ванат. Нападник отримав пас від Сидорчука, накрутив двох оборонців і з кута штрафного пробив під дальню стійку.

Столичний гранд міг забити і четвертий. Однак, Беніто після флангового прострілу від Вівчаренка не зміг влучити у площину. Та й трьох голів виявилося достатньо для впевненої перемоги. 26 лютого "біло-сині" проведуть останній спаринг зими проти чемпіона Латвії – "Валмієри".

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук – Сидорчук – Андрієвський, Гармаш – Перріс, Ванат, Волошин