"Динамо" разгромило середняка чемпионата Латвии в спарринге в Анталье

Уверенной победой над латвийской "Аудой" завершился для киевского "Динамо" очередной контрольный матч на турецкой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Динамо" – "Ауда" – 3:0

Голы: Кабаев, 54, Караваев, 56, Ванат, 66

В первой половине стартовой 45-минутки соперники обменялись моментами. "Динамовец" Андриевский пробил рядом со стойкой после скидки Ваната. Карамоко же после отбора на подступах к штрафной пробил в руки Нещерету.

Главные события развернулись на поле после перерыва. "Динамо" устроило ударный отрезок, отличившись трижды до 66-й минуты. Старт разгрома заложил Кабаев, которого классной передачей на оперативное пространство вывел Волошин.

Далее Гармаш в пределах штрафной зоны вовремя сбросил Караваеву, а тот мощным бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол. Третьим отличился Ванат. Нападающий получил пас от Сидорчука, накрутил двух защитников и с угла штрафной пробил под дальнюю штангу.

Столичный гранд мог забить и четвертый. Однако Бенито после флангового прострела от Вивчаренко не смог попасть в створ. Но и трех голов оказалось достаточно для уверенной победы. 26 февраля "бело-синие" проведут последний спарринг зимы против чемпиона Латвии – "Валмиеры".

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Караваев, Попов, Дячук – Сидорчук – Андриевский, Гармаш – Перрис, Ванат, Волошин