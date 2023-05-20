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"Динамо" розгромило "Олександрію", "Минай" сенсаційно здолав "Чорноморець": відео

Фото: "Динамівці" святкують один із п'яти голів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Перемогами закарпатського "Миная", луганської "Зорі" та київського "Динамо" завершилися суботні матчі 27-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Чорноморець" – "Минай" – 0:1

Гол: Гечев, 61

"Зоря" – "Інгулець" – 2:0

Голи: Бражко, 21 (пенальті), Русин, 81

"Олександрія" – "Динамо" – 1:5

Голи: Сігеєв, 40 – Андрієвський, 17, Ванат, 32, Вівчаренко, 73, Логінов, 77 (автогол), Волошин, 88

Єдина сенсація дня трапилася в Одесі. Там несподіваного успіху досягнув "Минай". Закарпатці забили єдиний у зустрічі з "Чорноморцем" м'яч у контратаці на 81-й хвилині. Голкіпер рукою кинув м'яч Гечеву, той протягнув сферу через увесь лівий фланг, змістився у штрафний та пробив Паста в ближньому бою.

Натомість "Зоря" оформила по голу в кожному з таймів. "Інгулець" у середині першого тайму "привіз" одинадцятиметровий на власні ворота, який реалізував Бражко. А під завісу поєдинку Русин влучним ударом завершив швидку атаку луганців.

Справжній голепад побачили в Олександрії. Щоправда, порадіти місцевим довелося лише одного разу. "Динамо" забили двічі за стартові 30+ хвилин. Спершу Андрієвський з льоту замкнув передачу Кабаєва на лінію штрафного, а потім Ванат накрутив двох оборонців у межах штрафного та пробив повз воротаря.

"Жовто-чорні" перед перервою розмочили рахунок – Сігеєв у дотик пробив після пасу Мустафаєва. Та після перерви столичний гранд покарав олександрійців трьома голами.

Для початку Вівчаренко скористався елегантним пасом Буяльського на дальню стійку. Згодом Логінов зрізав у власні ворота простріл Кабаєва. Добив господарів Волошин, який ударом у нижній кут завершив сольний прохід.

До слова, раніше "Дніпро-1" оформив вольову перемогу над "Колосом" у доданий час.

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