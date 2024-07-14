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"Динамо" разгромило "Брондбю" на тренировочном сборе

Воскресенье 14 июля 2024 16:45
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"Динамо" разгромило "Брондбю" на тренировочном сборе Фото: Александр Андриевский оформил третий мяч "бело-синих" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над датским "Брондбю" в спарринге в межсезонье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Брондбю" – "Динамо" – 0:4

Голы: Попов, 14, Царенко, 71, Андриевский, 75, Пихаленок, 81

Команда Александра Шовковского в первые минуты завладела инициативой. Контроль мяча, однако, не привел к большому количеству моментов. Фактически столичный гранд реализовал первую возможность забить – Попов на ближней штанге замкнул навес с углового.

После пропущенного мяча датский коллектив заиграл активнее. На время футболисты "Брондбю" даже перевели игру на половину поля "Динамо". Однако оборона "бело-синих" действовала слаженно. Только Омоиджуанфо сумел пробить из пределов штрафной – выше перекладины.

В начале второй половины не реализовал момент Йебоа, а Каппис со штрафного пробил выше ворот. Постепенно "Динамо" возобновило контроль над ходом событий. Территориальное преимущество вскоре позволило киевлянам увеличить преимущество в счете.

На 71-й минуте Царенко получил передачу Пихаленка в штрафной и обыграл голкипера. Впоследствии Андриевский перехватил мяч и перебросил через вратаря, опрометчиво покинувшего собственные владения. А на 81-й Пихаленок замкнул прострел Ярмоленко после прорыва флангом – 0:4 в итоге.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Бражко, Шепелев, Волошин, Ванат, Лонвейк, Караваев, Буяльский, Биловар

К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.

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