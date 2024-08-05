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"Динамо" – "Рейнджерс": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Люблін, Понеділок 05 серпня 2024 12:25
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"Динамо" – "Рейнджерс": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Владислав Ванат доклався до розгрому "Партизана" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме шотландський "Рейнджерс" на польській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" відбудеться 6 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку вітчизняного гранда буде доступна на телеканалі "2+2". Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі "Динамо TV". Також двобій покажуть на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ.

Уперше та поки востаннє "біло-сині" перетиналися з "Рейнджерс" у Кубку чемпіонів 1987/88. Тоді кияни в першому раунді здобули мінімальну перемогу вдома. Проте, на виїзді пропустили двічі та вибули з розіграшу головного єврокубка.

Переможець протистояння "Динамо" та "Рейнджерс" вийде в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У фінальному раунді перед основною сіткою змагань команда-переможець зустрінеться з французьким "Ліллем", стамбульським "Фенербахче", австрійським "Зальцбургом" або нідерландським "Твенте".

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Рейнджерс" перед протистоянням.

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