Динамо - Ренн 3-1: видео голов и обзор матча

Киевляне приблизилось к выходу в плей-офф Лиги Европы
Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между киевским "Динамо" и французским "Ренном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
"Динамо" достаточно быстро открыло счет в матче - уже на 13 минуте. После навеса Цыганкова с углового Вербич точным ударом головой отправил мяч в сетку. В целом в первом тайме киевляне буквально закрыли "Ренн" на его половине поля - французы практически не переходили центр поля, а "бело-синие" атаковали много.
Во второй половине игры сначала Миколенко забил головой после очередной подачи Цыганкова, а затем бросил в прорыв Шапаренко, который на скорости выиграл позиционную борьбу у Жерзино Ньямси, ворвался в штрафную и обводящим ударом поразил дальний угол. В концовке защита динамовцев дала трещину и "Ренн" сумел отыграть один мяч.
Яркая победа приблизила киевлян к плей-офф Лиги Европы.
Олександр #ХАЦКЕВИЧ: «Думаю, глядачі отримали задоволення і від результату, і від гри»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 9, 2018
Післяматчева прес-конференція головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича за підсумками матчу з «Ренном» (3:1): https://t.co/0onYgz6aEa pic.twitter.com/S8onAUW47n