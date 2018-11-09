Динамо - Ренн 3-1: видео голов и обзор матча

Фото: "Динамо" - "Ренн" (fcdynamo.kiev.ua)

Киевляне приблизилось к выходу в плей-офф Лиги Европы

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между киевским "Динамо" и французским "Ренном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Динамо" достаточно быстро открыло счет в матче - уже на 13 минуте. После навеса Цыганкова с углового Вербич точным ударом головой отправил мяч в сетку. В целом в первом тайме киевляне буквально закрыли "Ренн" на его половине поля - французы практически не переходили центр поля, а "бело-синие" атаковали много.

Во второй половине игры сначала Миколенко забил головой после очередной подачи Цыганкова, а затем бросил в прорыв Шапаренко, который на скорости выиграл позиционную борьбу у Жерзино Ньямси, ворвался в штрафную и обводящим ударом поразил дальний угол. В концовке защита динамовцев дала трещину и "Ренн" сумел отыграть один мяч.

Яркая победа приблизила киевлян к плей-офф Лиги Европы.