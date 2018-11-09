Динамо - Ренн 3-1: відео голів та огляд матчу

Кияни наблизилося до виходу в плей-офф Ліги Європи
До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між київським "Динамо" і французьким "Ренном" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.
"Динамо" досить швидко відкрило рахунок у матчі - вже на 13 хвилині. Після навісу Циганкова з кутового Вербич точним ударом головою відправив м'яч у сітку. Загалом у першому таймі кияни буквально закрили "Ренн" на його половині поля - французи практично не переходили центр поля, а "біло-сині" атакували багато.
У другій половині гри спочатку Миколенко забив головою після чергової подачі Циганкова, а потім кинув у прорив Шапаренко, який на швидкості виграв позиційну боротьбу у Жерзіно Ньямсі, увірвався в штрафну і обвідним ударом вразив дальній кут. У кінцівці захист динамівців дала тріщину і "Ренн" зумів відіграти один м'яч.
Яскрава перемога наблизила киян до плей-офф Ліги Європи.
Олександр #ХАЦКЕВИЧ: «Думаю, глядачі отримали задоволення і від результату, і від гри»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 9, 2018
Післяматчева прес-конференція головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича за підсумками матчу з «Ренном» (3:1): https://t.co/0onYgz6aEa pic.twitter.com/S8onAUW47n