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Динамо - Ренн 3-1: відео голів та огляд матчу

Новини » Спорт    09.11.2018 - 08:06
Фото: "Динамо" - "Ренн" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: "Динамо" - "Ренн" (fcdynamo.kiev.ua)

Кияни наблизилося до виходу в плей-офф Ліги Європи

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між київським "Динамо" і французьким "Ренном" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. 

 

"Динамо" досить швидко відкрило рахунок у матчі - вже на 13 хвилині. Після навісу Циганкова з кутового Вербич точним ударом головою відправив м'яч у сітку. Загалом у першому таймі кияни буквально закрили "Ренн" на його половині поля - французи практично не переходили центр поля, а "біло-сині" атакували багато.

У другій половині гри спочатку Миколенко забив головою після чергової подачі Циганкова, а потім кинув у прорив Шапаренко, який на швидкості виграв позиційну боротьбу у Жерзіно Ньямсі, увірвався в штрафну і обвідним ударом вразив дальній кут. У кінцівці захист динамівців дала тріщину і "Ренн" зумів відіграти один м'яч.

Яскрава перемога наблизила киян до плей-офф Ліги Європи.

 

"Динамо" обіграло "Ренн" і наблизилось до виходу в плей-офф ЛЄ Динамо - Ренн: онлайн трансляція (рахунок 3:1)
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